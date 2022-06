Giugliano, Ferraro: "Gelbison ottima squadra, ma vogliamo andare avanti nella competizione"

Conquistare un risultato positivo sul campo della Gelbison per qualificarsi alla fase finale della Poule Scudetto di Serie D. Il Giugliano, dopo la vittoria all'esordio contro l'Audace Cerignola, sarà atteso allo Stadio Morra per la sfida ai rossoblù. L'obiettivo dei gialloblù, archiviata la vittoria nel Girone G, è quello di proseguire all'interno della competizione. Al termine della rifinitura odierna, il tecnico Giovanni Ferraro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match:

"Stiamo continuando a lavorare, c’è gran caldo ma la squadra sta bene. Si diverte, si allena con serietà, vogliamo giocarci questa Poule Scudetto. Alleno un gruppo fantastico. Quella contro la Gelbison sarà una partita difficile e sicuramente ad alta intensità. Loro giocano molto bene, hanno calciatori di valore e sono ottimamente allenati. Vanno i miei complimenti per aver vinto il raggruppamento I. Vorranno sicuramente fare bene per passare il turno. Noi sappiamo che questo girone è molto complicato, siamo consapevoli di aver fatto un’ottima gara contro il Cerignola e ci presentiamo a Vallo della Lucania per andare avanti nella competizione. L’obiettivo è raggiungere un risultato di prestigio, senza ansie ma con la voglia di continuare la strada tracciata".