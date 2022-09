Serie D - Posticipate tutte le gare del 25 settembre: il motivo

Sono state posticipate tutte le partite in programma per il prossimo 25 settembre. È questa la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha comunicato lo slittamento del calendario a causa delle elezioni politiche ed amministrative. Decisa anche la nuova data, si scenderà in campo con tre giorni di ritardo. Di seguito, la nota ufficiale: "Il Dipartimento Interregionale, vista la concomitanza delle elezioni politiche ed amministrative con la giornata di campionato del 25 settembre 2022, dispone il posticipo della giornata del Campionato di Serie D 2022/2023 di tutti i gironi in programma il 25.9 p.v. a mercoledi? 28 settembre 2022 ore 15,00".