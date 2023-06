Il Portici si affida a Teore Grimaldi: scelto l'allenatore per la prossima stagione

Il Portici non ha perso tempo e si è assicurato già l'allenatore per la prossima stagione. Dopo la separazione da Savio Sarnataro, la società ha deciso di affidare la panchina, a partire da luglio, a mister Teore Grimaldi. Il club, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver puntato sull'ex Gladiator. L'allenatore di Frattamaggiore ha maturato significative esperienze in diversi campionati di Serie D: Frattese, Cerignola e nelle ultime annate in nerazzurro. Inoltre ha lavorato nei settori giovanili di importanti squadre professionistiche (Napoli, Salernitana, Frosinone e Avellino).