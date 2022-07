Serie D - Palmese, Puteolana e Afragolese si rinforzano. Nuova conferma per il Sorrento

Una conferma per il Sorrento, un nuovo arrivo per la Palmese, un ingresso per la Puteolana, un colpo e l'avvenuta iscrizione in Serie D per l'Afragolese. Altra giornata di ufficialità per le squadre napoletane impegnate nel prossimo torneo dilettantistico. I costieri, con un breve annuncio, si sono assicurati - ancora per un anno - le prestazioni di Stefano Selvaggio: "Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di comunicare la riconferma di Stefano Selvaggio. Centrocampista classe 2002, l’ex stabiese è arrivato in Costiera la scorsa estate. Nella stagione sportiva 2021/22 ha collezionato 15 presenze in campionato ed 1 in Coppa".

I rossoneri neopromossi hanno anticipato la concorrenza per Marco Puntoriere: "È Marco Puntoriere il primo colpo rossonero! L’esplosivo attaccante calabrese classe 91’, è stato soffiato alla concorrenza di importanti compagini campane e non. Marco è una punta da quasi 100 reti in carriera spalmate tra serie C2 e D. Nella passata stagione ben 13 le marcature tra le file del Nardo’ che gli hanno consentito di entrare nelle grazie dei calorosi tifosi neretini. Da oggi Puntoriere avrà in testa solo il rossonero, a Marco il consueto in bocca al lupo della società, onora la maglia e la città".

I Diavoli Rossi hanno preso l'ex Mariglianese, Alessandro Varchetta: "L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria ed agli organi di stampa l’approdo in granata di Alessandro Varchetta. Difensore classe ‘87 è esperto conoscitore della categoria, vantando ben oltre 400 presenze tra Serie C e Serie D. Con quest’operazione di mercato il ds Pirone e la famiglia Di Costanzo si assicurano un calciatore di rilievo, con un curriculum che lo ha visto protagonista in tante squadre di spessore, tra cui Turris, Aversa, Mariglianese, Atletico Trivento e Frattese".

I rossoblù hanno prima notificato l'avvenuta iscrizione alla competizione: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi che, la società rossoblù è iscritta ufficialmente al prossimo campionato di serie D. L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo che il nostro Segretario generale Vincenzo Tanzillo, aveva depositato nella giornata di ieri tutta la documentazione necessaria. Con l'avvenuta iscrizione, l'Afragolese continua a lavorare senza sosta per l'imminente inizio di stagione ormai alle porte. Il Presidente Raffaele Niutta, insieme al General manager Alessandro Rosolino e tutto lo staff dirigenziale, sono attivi su tutti i fronti con la speranza di riuscire a regalare alla tifoseria una stagione importante ed avvincente". Poi hanno annunciato Davide Mansi: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Davide Mansi. Classe '96, Mansi è un difensore proveniente dal Sorrento dove ha disputato la stagione in serie D appena conclusa. Nativo di Napoli, ha svolto il settore giovanile nel Novara per poi passare alla formazione clivense del Chievo Verona. Poi l'approdo alla Cavese in serie D, subito dopo alla Paganese in serie C, prima della firma con le squadre maltesi del Mosta e del Qormi in serie A. Un'esperienza con il Costa d'Amalfi in Eccellenza, con la finale di Coppa Italia persa proprio contro l'Afragolese e l'annata in serie D con il Santa Maria a Cilento".