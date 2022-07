La Palmese e Laringe continuano insieme: rinnovo per il funambolo flegreo

Una Serie D da preparare nel segno delle certezze. La Palmese, confermato lo staff tecnico in vista del prossimo campionato, si assicura la permanenza in gruppo di Fabio Laringe. Il calciatore, reduce da una stagione importante con la casacca rossonera, resterà agli ordini di mister Mario Pietropinto per la competizione interregionale che verrà:

"Il funambolo flegreo ha deciso con entusiasmo di sposare ancora la causa rossonera e non poteva che essere così, tra Fabio Laringe e la Palmese è stato amore a prima vista. Arrivato quasi da sconosciuto, ha dimostrato sin dal primo allenamento di avere numeri da fuoriclasse e ci ha messo ben poco per conquistare i favori della piazza, con un finale di stagione in costante crescita e quel goal regolarissimo ad Angri che grida ancora vendetta... Tranquillo Fabio di goal in rossonero ne farai tanti. A Fabio il consueto in bocca al lupo della società, onora la maglia e la città".