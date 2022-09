Serie D - Nuovo acquisto per l'Afragolese, il Nola perde Rogazzo per due turni

La prima giornata di Serie D è andata in archivio e due protagoniste napoletane hanno dovuto rimandare l'appuntamento con la vittoria. Entrambe, rimontate nel risultato, non sono riuscite a portare a casa l'intero bottino. Il Nola è stato ribaltato dalla Casertana nella sfida del Pinto, mentre l'Afragolese - impegnata in trasferta - è stata agganciata sul 2-2 dal Bitonto. In attesa del prossimo match in programma, i bruniani perdono il condottiero Antonio Rogazzo. Il mister è stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo per "aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato".

I rossoblù, nel frattempo, si sono assicurati le prestazioni di un nuovo centrocampista: "L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Aboubakar Soumahoro Langone. Classe ’00, Langone è un centrocampista ivoriano proveniente dal Francavilla in Sinni, dove ha giocato la stagione scorsa in serie D. Ha alle spalle già esperienze importanti con il Team Altamura, la Fidelis Andria ed il Picerno, in quest’ultima ha ottenuto la promozione in serie C, giocando quasi l’intero campionato e facendosi apprezzare dagli addetti ai lavori. Dotato di una buona tecnica e di un’ottima intelligenza tattica, può agire in diverse zone del centrocampo, adattandosi con estrema facilità".

Queste le sue prime parole da calciatore rossoblù: "Sono al settimo cielo per questa nuova esperienza. Ho conosciuto il Presidente e parte della dirigenza e da subito ho intuito la loro voglia di fare cose importanti. Sono a disposizione del mister e sono sicuro che insieme ai miei nuovi compagni, possiamo raggiungere traguardi importanti".