C'è l'annuncio, il Nola comunica il nuovo tecnico: panchina affida a Rogazzo

La conferma del direttore generale Gianni Fabozzo, l'approdo del nuovo direttore sportivo Raffaele Corsale e l'annuncio del nuovo allenatore. Il Nola del presidente Nappi, dopo l'accurata analisi per quanto concerne il mister, ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Rogazzo. L'ex calciatore, con un passato anche in Campania, si lega al sodalizio bianconero. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire la squadra in vista della prossima Serie D:

"Il Nola 1925 comunica che Antonio Rogazzo sarà il nuovo allenatore del Nola 1925. Classe 1973, ex calciatore professionista, mister Rogazzo ha all'attivo già diverse esperienze in Italia e all'estero. Arzanese, Nocerina, Sant'Antonio Abate, ma anche tanti anni in Cina e Arabia Saudita al seguito di Fabio Cannavaro. Mister Rogazzo è già al lavoro con il DS Corsale e la società per allestire la rosa che rappresenterà i colori bianconeri nella prossima stagione. Benvenuto mister, buon lavoro".