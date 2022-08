Serie D - Nola, Rogazzo: "Puntiamo a diventare una piazza temuta". La Palmese ingaggia un laterale

Il Nola ha iniziato il ritiro per la preparazione estiva. La squadra bruniana, ben costruita dalla dirigenza in chiave mercato, si candida ad essere una delle protagoniste del prossimo campionato. Dalla sede del raduno a Caposele, previsto fino al 13 agosto, sono intervenuti tre elementi di spicco dell'ambiente bianconero. Il mister Antonio Rogazzo ha così parlato: "L'ambiente ha grandi aspettative sulla squadra, noi possiamo promettere grande impegno e passione. Cercheremo di portare il Nola ad essere una piazza ambita e temuta dagli avversari". Spazio anche per il difensore Raffaele D'Orsi: "È fondamentale con due allenamenti al giorno rispettare il programma del ritiro. Bisogna lavorare, il mister sta inserendo ogni giorno idee nuove per affrettare il cambiamento e i nuovi concetti di gioco. Sono necessari i due allenamenti al giorno". Infine brevi battute altresì per l'attaccante Domenico Maggio: "La società ha fatto uno sforzo incredibile per tutti, per costruire la squadra e per farci stare bene in questo ritiro. Ora dobbiamo metterci il cuore, aspettiamo i tifosi per gli abbonamenti".

Intanto, la Palmese continua ad operare sul mercato assicurandosi le prestazioni di Vincenzo Potenza: "Prodotto della scuola calcio Monteruscello, poi settore giovanile dell’Avellino prima e del Napoli poi con annesse presenze in Youth League, l’anno scorso in D con la Cavese. Il classe 02’ Vincenzo Potenza è sicuramente un rinforzo importante per la nostra rosa, dotato di una duttilità tale che gli consente di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, darà modo a mister Pietropinto di avere a disposizione ulteriori soluzioni tattiche".