Serie D - Riflettori su Nola-Palmese, Portici atteso dalla Paganese e Sorrento di scena a Pomezia. Afragolese, Puteolana e Mariglianese a caccia di punti salvezza

Quattro squadre campane nelle prime cinque posizioni di classifica, due sono napoletane e in lotta per il vertice del Girone G. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, dopo il successo casalingo con l’Ilvamaddalena, arrivato il giorno dopo lo stop della Paganese, ha agganciato la vetta della classifica al pari proprio degli azzurrostellati e punta a restarci per il prosieguo. Il cammino riprenderà in trasferta sul campo della terzultima in graduatoria, il Pomezia. Impegno da non sottovalutare per la formazione costiera che non vince distante dallo Stadio Italia dallo scorso 17 dicembre: poi due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre lontane dal fortino amico. Chi sta sorprendendo è la Palmese di Mario Pietropinto. Terzi in classifica e a -4 dalla coppia in testa, Laringe e compagni saranno di scena in un altro derby. Archiviato l’ottima vittoria in rimonta contro la Paganese, i rossoneri vanno a caccia di un nuovo risultato utile, da aggiungere alla striscia di otto partite senza sconfitte. Ad attendere la rivelazione del campionato sarà il Nola, club fanalino di coda e a pochissime lunghezze dalla salvezza diretta. Due pareggi e due successi sono il bottino recente dei bianconeri che si affidano all’entusiasmo delle ultime settimane per conquistare la posta in palio. Per il Portici, al centro della classifica ma in una situazione tutt’altro che tranquilla, ci sarà in programma la gara fuori casa allo Stadio Torre di Pagani. Due vittorie consecutive per la brigata di Sarnataro con zero gol subiti: la sfida contro la corazzata sarà un test probante. Le due napoletane nel Girone H non riescono a rialzarsi, l’Afragolese - partita con ambizioni differenti - si ritrova a lottare per uscire dalla zona playout. Dopo la decisione di Raffaele Niutta di lasciare la presidenza, i rossoblù hanno strappato un pari nel derby di Nocera. Eppure, la sfortuna continua ad essere una rivale degli uomini di Bitetto che stanno ultimando i preparativi per il confronto col Casarano, quinto in classifica. Allo Stadio Conte arriverà il Bitonto: la Puteolana, all’ultimo posto e a -8 dagli spareggi, è chiamata a riscattare le tre settimane precedenti. Soltanto un punto collezionato contro il Gladiator, poi i ko in trasferta con Cavese e Francavilla. Sfiorata l’impresa a Catania, la Mariglianese, in diciottesima posizione nel Girone I, sarà impegnata sul campo del Castrovillari. Match anticipato a sabato dopo accordi raggiunti tra le due società. Di seguito, il programma completo:

Girone G

Nola-Palmese sabato 18 febbraio ore 14.30, Sporting Club

Pomezia-Sorrento domenica 19 febbraio ore 14.30, Stadio Comunale

Paganese-Portici domenica 19 febbraio ore 14.30, Stadio Torre

Girone H

Puteolana-Bitonto sabato 18 febbraio ore 14.30, Stadio Conte

Afragolese-Casarano domenica 19 febbraio ore 14.30

Girone I

Castrovillari-Mariglianese sabato 18 febbraio ore 15.00. Stadio Rende