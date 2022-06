Il Nola si muove e annuncia il nuovo direttore sportivo: Corsale entra in dirigenza

La programmazione della prossima stagione sportiva entra nel vivo per il Nola. Il team bruniano, reduce da un buon campionato chiuso con la salvezza anticipata, è intenzionato ad alzare il livello e il tasso tecnico della squadra. Prima di operare sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali, il club si è mosso per annunciare il nuovo direttore sportivo. Il ruolo è stato affidato all'ex Matese, Raffaele Corsale:

"Il Nola 1925 comunica che Raffaele Corsale sarà il nuovo direttore sportivo per la stagione in procinto di iniziare. Il DS Corsale è già al lavoro con la società per allestire una rosa all'altezza degli obiettivi stagionali. Classe 1981, con un passato da calciatore tra Serie D e Lega Pro, il DS Corsale è un profilo giovane con all'attivo una già importante esperienza dirigenziale con il Matese nella passata stagione di D. Un profilo giovane e di qualità che ha convinto patron Nappi e la dirigenza. Benvenuto direttore e buon lavoro".