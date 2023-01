La sconfitta ad Artena costa la panchina a Cavallaro: il Nola decide di cambiare guida tecnica

Ultima posizione in classifica, risultati non soddisfacenti e prestazioni non convincenti. Il Nola, in vista della partita interna e quasi decisiva con l'Atletico Uri, decide di esonerare Giovanni Cavallaro. L'allenatore non sarà la guida tecnica dei bianconeri per il prosieguo della stagione, la società si sta guardando intorno alla ricerca del sostituto: "Il Nola Calcio 1925 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Giovanni Cavallaro. A seguito della sconfitta in trasferta ad Artena, la società bianconera ha deciso di cambiare guida tecnica con l’obiettivo di cambiare marcia in vista della seconda parte di campionato. L’obiettivo resta la salvezza e il Nola dovrà impegnarsi con tutte le proprie forze per centrarlo. Al mister Cavallaro vanno i ringraziamenti della società e l’augurio per altre fortune nel proprio futuro professionale. La società si riserva il giusto tempo per decidere il sostituto di mister Cavallaro alla guida tecnica della prima squadra".