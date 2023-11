Continuità Palmese, terzo risultato utile consecutivo: pari sul campo del Matera

Terzo risultato utile consecutivo, un pareggio in trasferta fondamentale per la continuità. La Palmese di Mario Pietropinto sembra essersi ritrovata e contro il Matera conquista un altro bottino importante per alimentare le speranze di una scalata in classifica. La partita però si apre con i padroni di casa avanti e con un colpo di testa di Sepe su un corner di Russo, Moccia si oppone. L'azione riparte e all'11' gli ospiti trovano il vantaggio. Morlando fa partire un traversone dalla sinistra, Peluso si fa trovare pronto e di testa sblocca la contesa. La risposta della squadra locale non si fa attendere con Cipolletta che concretizza una deviazione di Sepe, arrivata dopo un suggerimento di Maltese. Non mancano le occasioni nella zona centrale del primo tempo con l'autore del gol campano da una parte e con Infantino dall'altra. L'ultimo squillo della frazione iniziale è di Silvestro, Paparella respinge e tiene inchiodato il risultato. Più divertente e frizzante l'avvio di ripresa con due occasioni per il Matera, targate Russo e Cipolletta: il primo trova la rapida risposta di Moccia, il secondo manda sul fondo. Per i rossoneri invece c'è da registrare una botta da distanza ravvicinata di Peluso e neutralizzata da Paparella. La partita cala d'intensità e non ha molto altro da dire, al triplice fischio la Palmese torna a casa con un buon pareggio.

Il tabellino

Matera: Paparella, Delvino (75' Montanino), Cipolletta, Sepe, Porro, Maltese, Di Palma (90' Lucas), Gningue (75' Macanthony), Russo, V. Ferrara, Infantino (80' Prado). A disp.: Della Pina, Agnello, Pellegrini, Mollica, Cittadini. All.: Panarelli

Palmese: Moccia, Manco, Manzo, Russo, Morlando, Fusco, Galdean (62' De Sio), Peluso, Potenza, Silvestro (88' Schiavino), Puntoriere. A disp.: Scognamiglio, Tribuno, D’Orsi, Amato, F. Ferrara, Noletta, Filogamo. All.: Pietropinto

Arbitro: Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Marcatori: 11' Peluso (P), 18' Cipolletta (M)

Ammoniti: Cipolletta, Di Palma, Panarelli dalla panchina (M), Manco (P)