La Mariglianese non ci sta: "Maltrattati dalla terna arbitrale, diciamo basta"

Sconfitta interna per la Mariglianese di Pasquale Sena, la squadra biancazzurra è uscita sconfitta dallo Stadio Santa Maria delle Grazie nel confronto con il Locri. Al termine della partita, il club napoletano ha diramato una nota ufficiale, sul banco degli imputati ci va la terna arbitrale dopo la direzione del pomeriggio. Questa la nota:

"Ancora una volta la U.S. Mariglianese viene “maltrattata” ed “umiliata” dalla terna arbitrale. Episodi ed errori clamorosi messi in scena dalla terna arbitrale e principalmente dall’odierno direttore di gara il cui unico obiettivo era sbagliare a più non posso. Due rigori clamorosi non fischiati con arbitro in buona posizione, falli nettissimi non fischiati e cartellini mai usati, insomma una direzione di gara completamente contro la Mariglianese. Adesso è ora di dire basta! Dopo tanti arbitraggi nettamente contro non da ultimo quello contro il San Luca, la U.S. Mariglianese merita rispetto ed arbitri di categoria e di competenza, e non perché ultima in classifica deve essere continuamente danneggiata e maltratta dalla direzione arbitrale. Ci faremo sentire in tutte le sedi opportune perché meritiamo rispetto. Pubblicheremo le immagini e i video dei tantissimi torti arbitrali subiti. Tutto ciò non vuole essere un alibi ma una netta presa di posizione nei confronti di tutti i torti che stiamo subendo".