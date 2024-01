Il Portici sfiora il colpaccio contro la LFA Reggio Calabria, 2-2 al Granillo

Squadra in casa

L’esonero di Andrea Ciaramella, le dimissioni di Pasquale Bovienzo e l’arrivo di Carmelo Condemi in panchina. Tutto in poche ore. Il Portici sfiora il colpaccio nel turno infrasettimanale di campionato, il match contro la LFA Reggio Calabria allo stadio Granillo termina in parità.

Il primo tiro verso la porta è degli azzurri con Maione che ci prova dalla distanza all’8’, la sfera finisce sul fondo. Al 16’ gli ospiti passano in vantaggio con il tentativo di Zanoni che sfrutta l’indecisione di Valcea sugli sviluppi di un calcio d’angolo e insacca. Passano pochi minuti e i campani si ripresentano dalle parti del portiere locale con una conclusione di Maione. Dopo le proteste amaranto al 27’ per un mancato rigore assegnato e una giocata larga di Perri al 33’, i padroni di casa agguantano l’1-1 con Mungo che approfitta di un intervento maldestro di De Luce a deposita in rete. La frazione iniziale si chiude con due iniziative di Marras e con un guizzo di Turchet.

Le squadre rientrano in campo dopo l’intervallo ed è la LFA Reggio Calabria a costruire la prima occasione con Lika che si divora il gol della rimonta. L’attaccante ci riprova al 58’, questa volta di testa, spedendo però a lato. Al 61’ la traversa nega la gioia a Maione su suggerimento di Carullo, il Portici va ad un passo dal nuovo vantaggio. Sul capovolgimento di fronte Girasole di testa e Perri all’altezza del dischetto vanno vicinissimi al bersaglio. All’82’ Maione va via ad un avversario e serve Orefice per la seconda marcatura azzurra. Gli uomini di Condemi sfiorano soltanto il colpaccio esterno perché Mungo all’85’ raccoglie una respinta corta e fa 2-2.

Il tabellino

Reggio Calabria (4-3-3): Velcea; Dervishi (46’ Parodi), Girasole, Adejo, Porcino (69’ Zanchi); Mungo, Barillà, Zucco (72’ Provazza); Marras (46’ Lika), Bolzicco, Perri (83’ Simonetta). A disp.: Martinez, Ingegneri, Cham, Rana. All.: Trocini

Portici (4-3-3): De Luca; Pelliccia (70’ Musto), Franzese, Zanoni, Carullo; Teyou, Marcucci, Sellaf (76’ Riccio); Mauri (66’ Colonna), Maione, Turchet (61’ Orefice). A disp.: Orefice, Di Prisco, Umile, Di Guida, Scaffidi. All.: Condemi

Arbitro: Umberto Spedale di Palermo

Marcatori: 16’ Zanoni (P), 34’ Mungo (RC), 82’ Orefice (P), 85’ Mungo (RC)