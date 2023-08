Serie D - Ischia nel Girone G, la Palmese nel gruppo pugliese. Real Casalnuovo e Portici nel Girone I

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione sportiva 2023/24. L'Ischia di Enrico Buonocore, promossa dall'Eccellenza, è stata inserita nel Girone G con altre squadre campane: i gialloblù affronteranno Gladiator, Cavese, Nocerina e San Marzano, oltre alle compagini laziali e sarde. Per la Palmese c'è il Girone H, quello pugliese: assieme ai rossoneri anche Angri, Gelbison, Paganese e Santa Maria Cilento. Girone I per Real Casalnuovo - società appena nata - e Portici della Casa Reale.

Girone G - Anzio, Ardea, Boreale, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia Civitacastellana, Ostia Mare, Romana, Trastevere, Cavese, Gladiator, ISCHIA, Nocerina, San Marzano, Atletico Uri, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Sassari Lattedolce

Girone H - Angri, Gelbison, Paganese, PALMESE, Santa Maria Cilento, Matera, Rotonda, Barletta, Bitonto, Casarano, Città di Fasano, Città di Gallipoli, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Team Altamura

Girone I - REAL CASALNUOVO, PORTICI, Castrovillari, Football C. Lamezia Terme, Gioiese, Locri, San Luca, Vibonese, Akragas, Canicattì, Città di Acireale, Città di S. Agata, Licata, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Sancataldese, Siracusa, Trapani