L'Ischia stende la Costa Orientale Sarda, al Mazzella non si passa: decide Florio nel finale

L’Ischia Calcio torna alla vittoria in campionato dopo oltre un mese. La brigata di Enrico Buonocore supera la Costa Orientale Sarda allo stadio Mazzella con una rete di Florio all’80’.

Il match, giocato ad un orario inusuale su richiesta degli ospiti, si apre con una serie di tentativi dei padroni di casa. Ci prova subito Pastore, ma il colpo di testa è impreciso. Poi chance per Di Meglio, il suo destro viene respinto da Tommasino. Talamo raccoglie la ribattuta e calcia a botta sicura, la retroguardia sarda chiude in qualche modo. Al quarto d’ora la squadra di Loi si vede in zona Vivace con un destro di Demontis, poi alla mezz’ora tenta ancora di impensierire i ragazzi di Buonocore con un mancino largo di Floris. L’Ischia tiene benissimo il campo, rischia poco e costruisce diverse occasioni per sbloccare la sfida, soprattutto nel finale di primo tempo. Talamo e Arcamone non riescono a finalizzare un suggerimento di Baldassi al 36’, l’ex Nocerina manca l’impatto su una grande giocata di Di Meglio al 38’. L’ultima opportunità della frazione iniziale è targata Arcamone, su invenzione di Baldassi: il portiere avversario devia il tiro.

L’avvio di ripresa è favorevole alla Costa Orientale Sarda che sviluppa anche la prima giocata pericolosa con Piredda: il numero 5 conclude di prima intenzione e chiama in causa Vivace. Al 59’ iniziativa insidiosa di Zinzula, l’estremo difensore non si fida della parata e allontana la minaccia. Al 68’, dopo gli sviluppi di una punizione, Baldassi fa partire un bolide che si stampa sulla traversa. Clamoroso il flipper sui piedi di Florio che trova due volte il legno, si alza la bandierina dell’assistente che segnala offside del terzino. Al 74’ traversone del laterale dalla destra, Baldassi sale in cielo ma spedisce alto. A dieci dal novantesimo si rinnova l’asse tra i due, questa volta l’assist è di Baldassi: Florio, da solo in area, insacca di testa. Festa al Mazzella, l’Ischia amministra e al triplice fischio si prende la posta in palio.