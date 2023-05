L'Ischia pensa alla prossima stagione: lavori in corso tra budget, allestimento della rosa e sede del ritiro

Il progetto continua e punta alla crescita. Dopo lo start della nuova gestione all’alba della scorsa estate e la promozione in Serie D ottenuta a margine di un cammino spettacolare, l’Ischia pensa al consolidamento nel prossimo torneo. Pur dovendo affrontare una categoria diversa e sfidare società blasonate, il presidente Taglialatela è già al lavoro in vista della futura annata, senza nessuna intenzione di abbassare l’asticella. Come annunciato dal club gialloblù, che tornerà a disputare una serie nazionale sette anni dopo l’ultima volta, si stanno gettando le basi per la costruzione della squadra che verrà. L’Ischia, in attesa di conoscere in via ufficiale le modalità per formalizzare l’iscrizione al campionato organizzato dal Dipartimento Interregionale, è all’opera costantemente. L’ex portiere è deciso a definire il budget in ottica mercato, intanto proseguono i contatti con il ds Lubrano e il tecnico Buonocore per la parte tecnica.

Nella mattinata odierna, allo Stadio Mazzella, si è svolto un incontro tra i principali attori della stagione che sta per passare in rassegna, allo scopo di iniziare la programmazione per la prossima. Collegato in videoconferenza il patron Carlino. L’attenzione degli addetti ai lavori gialloblù è rivolta alla definizione della rosa della Prima Squadra che il 24 Luglio inizierà il ritiro presso una località che sarà comunicata a giorni. Sono state individuate due sedi collinari, una a ridosso del Cilento e l’altra nel Potentino. La prima fase dei lavori terminerà il 12 agosto: si riprenderà nella stessa località, dopo tre giorni di riposo, fino alla vigilia del debutto ufficiale in Coppa Italia. Prossimamente sarà annunciato altresì il nuovo sponsor tecnico che fornirà il materiale necessario per gli allenamenti e gli impegni ufficiali non soltanto della Prima Squadra. Infatti, in questi giorni l’idea della società è indirizzata anche allo sviluppo del Settore Giovanile.