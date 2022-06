Serie D - Ultima giornata nel Gruppo 3 della Poule Scudetto: il Giugliano farà visita alla Gelbison

Ultimo appuntamento in agenda per il Gruppo 3 della Poule Scudetto. Dopo la vittoria del Giugliano all'esordio contro l'Audace Cerignola, nell'infrasettimanale si è giocato il secondo incontro tra la squadra sconfitta al debutto e la Gelbison. I pugliesi, nel fortino interno, si sono affermati con la rete di Malcore. L'impegno del weekend riserverà il confronto tra i Tigrotti di Giovanni Ferraro, a quota tre lunghezze in classifica, e i rossoblù di Gianluca Esposito, fermi a zero. Il prossimo match si giocherà domenica 5 giugno alle ore 17.30, a porte aperte, allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. I padroni di casa andranno a caccia del successo per ritagliarsi uno spazio nella fase successiva riservata ai vincitori dei tre mini-gironi e alla migliore seconda. I gialloblù, dal canto loro, avranno la chance di staccare gli avversari e unirsi alle già qualificate SG City Nova e Recanatese.

Le modalità di semifinali e finale

Saranno gare secche, di sola andata. Ci sarà un sorteggio per determinare gli accoppiamenti. L'unico criterio applicato prevederà che la migliore seconda non potrà incontrare la prima dello stesso raggruppamento. Semifinali e finale, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, non avranno i supplementari: saranno i calci di rigore a sancire il team vincente. La finalissima si disputerà su un campo neutro individuato dal Dipartimento Interregionale.