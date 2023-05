Serie D, il Giudice Sportivo: multato il Nola, squalifiche per Portici e Afragolese

Ammenda al Nola, stangata al Portici in termini di squalifiche e due stop anche in casa Afragolese. Sono queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la trentatreesima giornata di Serie D. La società bianconera, in ultima posizione e nonostante la gara disputata a porte chiuse, è stata multata “per avere propri sostenitori presenti all'esterno dell'impianto sportivo trattandosi di gara a porte chiuse, utilizzato materiale pirotecnico (7 petardi e 2 fumogeni) di cui una parte veniva lanciata all'interno dell'impianto (3 petardi) e sul terreno di gioco (2 fumogeni) causando un principio di incendio e l'interruzione della gara per circa un minuto. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n. 127”.

La squadra di Savio Sarnataro è stata invece penalizzata con diverse squalifiche. Quattro turni per Pierluigi Riccio “per avere rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara”. Fermati per un turno, per recidività in ammonizione, Maurizio Maraucci e Salvatore Pelliccia. Per i rossoblù infine due calciatori out per il prossimo ed ultimo impegno di campionato. Due giornate a Marco Picascia “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto” e una per Michele Murolo “per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo”.