La Vibonese regola il Real Casalnuovo. Vittoria allo scadere per il Portici, ribaltato il Lamezia Terme

Il Real Casalnuovo arresta ancora la sua marcia, altra trasferta indigesta per la squadra allenata da Raffaele Esposito. Allo Stadio Luigi Razza esulta la Vibonese che conquista la sesta vittoria in campionato, restando sulla scia di Trapani e Siracusa. Per il club napoletano invece arriva la quinta sconfitta nelle otto partite disputate: eppure, l’avvio di match vede gli ospiti creare l’occasione più ghiotta con una traversa colpita da Dore dopo appena tredici giri di lancette. La partita è equilibrata, i padroni di casa cercano di tenere il ritmo e i campani attendono il momento giusto per ripartire. Nel finale di primo tempo, su un taglio dalla destra di Iuliano, si fa trovare pronto Convitto che aggancia e supera Rossi. Il raddoppio porta nuovamente la firma del numero 10 che al 54’ trova il 2-0. Il Real Casalnuovo tenta di costruire una manovra vincente per accorciare, ma la Vibonese sfiora il tris nelle battute conclusive con due occasioni targate Tandara. Il risultato non cambia, al triplice fischio festeggia la brigata di Antonio Buscè.

Finalmente i tre punti per il Portici di Andrea Ciaramella. Il cambio di guida in panchina non sorride al Lamezia Terme che incassa un ko al San Ciro. Buon primo tempo per il team ereditato da Salvatore Marra, un palo di Kosovan e la rete di Palermo sono gli squilli degli ospiti nella tana partenopea. Gli azzurri reagiscono e con un secondo tempo di grande livello si assicurano la posta in palio. Il pareggio è di Maione poco dopo il quarto d’ora della ripresa, nel finale Umile - ufficializzato nelle scorse ore e subentrato dalla panchina - trova il gol all’esordio con la nuova casacca. Un sussulto fondamentale che regala al Portici un preziosissimo successo in vista del prosieguo. Per il Lamezia invece c’è da segnalare la seconda sconfitta consecutiva e un momento non semplice sul piano dei risultati.