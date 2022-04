Serie D/Girone I - Il Portici cade sul campo del Sant'Agata: decide Squillace

Un passo falso, il secondo consecutivo, per il Portici di Savio Sarnataro. Un turno infrasettimanale da dimenticare per Manfrellotti e compagni che cadono sul rettangolo verde del Città di Sant'Agata. Vittoria preziosa, invece, per la brigata locale che conquista tre punti chiave in ottica playoff.

Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio. Angolo di Catalano, pallone che carambola nei pressi di Squillace: il giocatore è abile a pescare l'angolo basso e battere Schaeper. Al 17' nuova opportunità per il Sant'Agata. Calafiore pesca Squillace che calcia a botta sicura, l'estremo difensore e Riccio sventano la minaccia degli avversari. Al 29' altra occasione per i siciliani con Alagna che, su cross di Catalano, calcia al volo e sfiora l'incrocio dei pali. Tre minuti dopo, ancora su invito di Catalano, prima Cicirello e poi Alagna non arrivano per questione di centimetri. Al 37' i partenopei si intravedono in avanti con Marino che raccoglie l'imbucata di Castagna e libera un tiro neutralizzato da Bethers. Su capovolgimento di fronte Calafiore serve Catalano che obbliga Schaeper al tuffo. Un minuto dopo il portiere ospite è chiamato agli straordinari per opporsi alla conclusione di Cicirello.

Dopo l'intervallo, c'è un approccio migliore per gli ospiti che si portano in avanti ad avvio ripresa con una conclusione alta di Castagna. La truppa di casa torna a farsi minacciosa con l'incornata di Sannia sugli sviluppi di un angolo, la traiettoria non è precisa. Al 67' Catalano serve il subentrato Mazzone, ma la botta destinata in porta viene respinta da Alagna. Nonostante le sostituzioni da una parte e dall'altra, il canovaccio della sfida non cambia. Il Sant'Agata amministra il minimo vantaggio, gestisce il possesso e concede poco agli avversari. Il Portici non riesce a rendersi pericoloso e Schaeper deve opporsi alle giocate di Catalano. Nel finale, Cristiano si divora il potenziale raddoppio in contropiede. Termina 1-0 il match del Fresina.