Serie D/Girone I - La Mariglianese torna in Eccellenza: il ko contro la Sancataldese vale la retrocessione

Seconda sconfitta consecutiva, ventesima in campionato: arriva il verdetto per la Mariglianese, è retrocessione in Eccellenza. Dopo un percorso complicato, in ultima posizione e con pochissimi spunti interessanti, la squadra biancazzurra lascia la Serie D con due giornate d’anticipo. Il passo falso in esterna sul campo della Sancataldese, nel match valido per la trentaduesima giornata del Girone H, vale il ritorno nella competizione regionale. Contro una squadra ancora in lotta per ambire alla zona playoff, seppur difficile da ancorare visto il numero di avversarie interessate, nulla può la brigata di Polverino che va sotto nel punteggio alla mezz’ora: ci pensa il capitano Calabrese ad insaccare alle spalle di Cappa e a sbloccare la sfida. Ad avvio ripresa, dopo appena otto giri di lancette, Baglione raddoppia. Il tris è di Zerbo, poco più tardi dell’ora di gioco: la vittoria locale va in cassaforte, mentre per i campani si apre la strada verso l’Eccellenza. Nota di merito ai tifosi partiti dalla Campania per raggiungere lo Stadio Valentino Mazzola: una costante c’è stata nell’arco del campionato della Mariglianese, la spinta del pubblico che non è mai mancata.

Il tabellino

Sancataldese: Dolenti, Brumat (65’ Rechichi), Calabrese (88’ Petrucci), D'Agata, Garzia (69’ Capitano), Tourè, Incatasciato, Baglione (65’ Deiana - 72’ Oppizzi), Zerbo, Bonanno. A disposizione: La Cagnina, Rodriguez, Galgano, Murania. Allenatore: Infantino

Mariglianese: Cappa (46’ Lesta), Massaro, Esposito (46’ Ciaravolo), Petruccelli, Piscopo (77’ Reymonds), Monteleone, Corbisero (46’ Ferraro), Oliva, Schena (66’ Giordano), Bacio, Maydana. A disposizione: Russo. Allenatore: Polverino

Arbitro: El Ella di Milano

Marcatori: 30' Calabrese, 53' Baglione, 63' Zerbo

Ammoniti: Maydana, Piscopo