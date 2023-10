Blitz del Portici sul campo del San Luca, tris del Real Casalnuovo all'Akragas

Una preziosa vittoria che segue quella ottenuta al San Ciro contro il Lamezia Terme. Il Portici di Andrea Ciaramella, con il giusto atteggiamento e con la determinazione richiesta, supera l’esame San Luca e sbanca il rettangolo verde dello Stadio Comunale Ninetto Muscolo di Roccella Jonica. Buon avvio per i partenopei che passano in vantaggio già al 15’ con la rete messa a segna da Schiavi, il raddoppio è immediato ed è targato Maione. Un uno-due che mette in difficoltà i padroni di casa, al 21’ Squerzanti sfiora addirittura la terza marcatura. Al 26’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Romero, Toure Said stacca di testa e accorcia. Il primo tempo si chiude con una nuova opportunità per i biancazzurri: Caruso serve Maione, stop di petto e conclusione al volo di poco alta da posizione ottimale. In avvio di ripresa, Diarra viene servito in profondità ma spedisce sul fondo con un tocco morbido. Al 61’ rigore per il San Luca ed espulsione per Costanzo, dagli undici metri Ficara si fa ipnotizzare da De Luca. Negli ultimi minuti Riccio e Marcucci sfiorano il tris, clamorosa l’occasione dagli undici metri sprecata dal numero 4.

Il Real Casalnuovo batte l’Akragas al termine di un match combattuto. Il primo tempo va in archivio con il vantaggio napoletano, il gol è del solito Reginaldo con un penalty eseguito in maniera magistrale. In avvio di ripresa, i granata raddoppiano con la rete di Carnevale. Gli ospiti non ci stanno, pareggiano con Grillo e riaprono la contesa. Poco dopo i biancazzurri rimangono in inferiorità numerica: Rechichi viene espulso e lascia in dieci i suoi compagni. Al 90’ ci pensa Dore a mettere in cassaforte la vittoria per la brigata di Raffaele Esposito. Nel quinto minuto di recupero arriva il gol del 3-2 che rende meno amara la sconfitta dell’Akragas con Trombino da rigore. Il Real Casalnuovo conquista il quarto successo in campionato ed esulta.