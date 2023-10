Il Real Casalnuovo si rialza, Castrovillari al tappeto: doppietta di Reginaldo e rete di Dore

Il Real Casalnuovo mette alle spalle le tre sconfitte di fila e riscatta le ultime settimane non entusiasmanti. La squadra di Raffaele Esposito torna alla vittoria, battuto il Castrovillati allo stadio Iorio. Non una partita semplice per la formazione napoletana che, nel corso della settimana, ha chiamato a raccolta il pubblico per riempire le gradinate dell’impianto. Sul versante avversario, in un periodo difficile per i cinque ko consecutivi, la vigilia è stata scossa dalla decisione del tecnico Marco Colle di rassegnare le dimissioni da responsabile della prima squadra. Pronti via e i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro, sbloccando la gara con il solito Reginaldo. Al numero 10 bastano appena tredici giri di lancette prima di trovare il vantaggio e incanalare il match nella giusta direzione. L’undici scelto da Esposito offre garanzie, gli ospiti però restano aggrappati all’incontro e mantengono in bilico il risultato. Passata la mezz’ora però cade la resistenza rossonera e il Real Casalnuovo raddoppia al 37’ con Dore. A pochi secondi dall’intervallo, Reginaldo sigla la sua doppietta personale e manda le compagini a riposo sul punteggio di 3-0. C’è maggiore convinzione in casa Castrovillari al rientro in campo e al 50’ Varela sfrutta l’occasione per accorciare e riaprire la contesa. Un quarto d’ora più tardi, l’attaccante dei Lupi trova il secondo guizzo di giornata e porta il risultato sul 3-2. Il confronto resta vivo, ma al triplice fischio è la brigata locale ad esultare. Il team del presidente Antonio Stompanato riesce ad amministrare il minimo vantaggio e ad assicurarsi il bottino pieno alle fine della contesa: terzo successo in campionato per il Real Casalnuovo che sale a nove punti in classifica dopo sette turni e mette nel mirino già la sfida sul campo della Vibonese.