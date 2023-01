Serie D/Girone I - La Mariglianese passa in trasferta: Bacio Terracino e Massaro stendono il Ragusa

La Mariglianese espugna lo Stadio Aldo Campo, conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato e prosegue la marcia nella zona bassa della classifica. Resta all’ultimo posto la squadra di Pasquale Sena che, tuttavia, vede il futuro meno buio rispetto a qualche settimana fa. La stagione dei biancazzurri è stata fortemente negativa, ma si sta cercando di scalare la classifica in maniera graduale. Quarto risultato utile di fila per la brigata campana che resta a -4 dal Paternò penultimo e a -6 dal San Luca terzultimo (ma con una gara in meno, ndr). Partita equilibrata sul rettangolo verde del Ragusa, i padroni di casa guidati da Raciti vanno a caccia di punti per mettersi in una situazione tranquilla e tenere a distanza le inseguitrici in ottica salvezza. Dopo un primo tempo chiuso sul risultato di 0-0, nella ripresa si registra il doppio vantaggio della formazione ospite. A metà secondo tempo, al 70’ precisamente, Bacio Terracino sblocca il risultato e spiana la strada ai napoletani. Dieci minuti più tardi, il guizzo vincente è di Massaro che raddoppia e mette in cassaforte il bottino. Successo prezioso per la Mariglianese, dunque, in trasferta: il prossimo confronto sarà proprio contro il San Luca allo Stadio Santa Maria delle Grazie. Ai biancazzurri servirà l’intera posta in palio per cullare il sogno della salvezza.

Il tabellino

Ragusa: Truppo, Falla, Pertosa, G. Strumbo, Vitelli, Meola, Valenca, Di Stefano, Cacciola, Grasso, Randis. A disposizione: Pitarresi, Bozzanga, D. Strumbo, Napoli, Manfrè, Gozzo, Messina, Iseppon, Varela. Allenatore: Raciti

Mariglianese: Cappa, Ciaravolo, Esposito, T. Giordano, Piscopo, Monteleone, Massaro, Garritano, Cacciattolo, Maydana, Corbisiero. A disposizione: Lesta, B. Giordano, Saporito, Fiorillo, Ferraro, Schena, Bacio. Allenatore: Sena

Arbitro: Cortale di Locri

Marcatori: 70' Bacio, 80' Massaro