Serie D/Girone I - Il Portici batte di misura il Troina: decide Romano

Il Girone I di Serie D torna in campo. Dopo l'appuntamento del fine settimana, le squadre sono impegnate nel turno infrasettimanale. Allo Stadio San Ciro va in scena il confronto tra il Portici e il Troina. Due formazioni in lotta per il medesimo obiettivo: la permanenza nella categoria. I padroni di casa sono reduci dal pareggio sul campo del Giarre, gli ospiti arrivano in Campania col 2-2 ottenuto contro il Lamezia Terme.

Sul suolo partenopeo ci sono in palio punti pesanti per il traguardo salvezza. I ragazzi di mister Sarnataro hanno intenzione di allontanarsi dalla zona calda, mentre la brigata di Galfano punta a rialzarsi dalla diciottesima posizione. Al San Ciro si disputa una contesa equilibrata, con pochissime opportunità clamorose. Al 25' c'è il primo e vero squillo verso una porta ed è da parte dei siciliani: Ficarrotta ci prova, la conclusione si stampa sulla traversa. I locali cercano di rispondere con qualche fiammata sporadica, ma all'intervallo è 0-0. Il canovaccio della ripresa è simile a quanto accaduto nella frazione iniziale. Tuttavia, i campani ci credono di più e premono sull'acceleratore. Il gol arriva a otto minuti dal termine con Romano che manda in tilt la retroguardia avversaria con una serie di dribbling e insacca alle spalle di Faccioli. Al triplice fischio è hurrà per il Portici che ritrova il successo, si ferma la striscia del Troina.

Il tabellino

Portici: Schaeper; Cirillo (74' Piccolo); Russo; Scala; Manfrellotti; Pisani (70' Granata); Romano; Castagna (70' Maranzino); Carotenuto (80' Filogamo); Riccio; Marino (80' Stallone). A disposizione: Zizzania; Guida; Parisi; Di Benedetto. Allenatore: Sarnataro

Troina: Faccioli; Mbaye, Falla, Padovani (84' Boufous); Lo Cascio, Mustacciolo (66' Cristaldi), Pace, Berti; Ficarrotta, Leotta (50' Denkovski), Leone (61' Fratantonio). A disposizione: Mennella, Calaciura, Carrubba. Allenatore: Galfano

Arbitro: Picardi di Viareggio

Marcatori: 82' Romano (P)

Ammoniti: Carotenuto, Manfrellotti (P), Pace, Faccioli, Lo Cascio, Mbaye (T)