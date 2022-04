Serie D/Girone I - Il Portici si impone di misura al San Ciro: Marino piega il Trapani

Rimuovere le due sconfitte consecutive e guadagnare punti per archiviare il traguardo salvezza. Allo Stadio San Ciro si gioca il confronto tra il Portici di Savio Sarnataro e il Trapani di Ivan Moschella. Partenopei alla ricerca di punti per l'obiettivo stagionale, siciliani decisi a mantenere la posizione di vantaggio in graduatoria.

La partenza è favorevole ai padroni di casa che si affacciano in avanti con Carotenuto: Recchia si fa trovare pronto. All'11' Manfrellotti non approfitta di uno svarione della retroguardia e manda sul fondo. Al 14' conclusione centrale di Musso, Schaeper blocca. La partita resta equilibrata e soltanto dopo la mezz'ora si sblocca: palla persa in uscita dai granata, Marino sfrutta l'occasione e batte Recchia per il vantaggio locale. Al 44' Schaeper allontana la minaccia portata in zona offensiva da Santarpia. La ripresa si apre con una buona opportunità per De Felice che impatta male di testa e grazia i campani. Al 59' rigore per il Portici: dagli undici metri va Manfrellotti che si fa disinnescare dal portiere. Nella parte centrale del secondo tempo, tripla chance per De Felice che non inquadra il bersaglio. All'82' Filogamo si mette in evidenza con un tiro deviato da Recchia in corner. Non succede più nulla, al triplice fischio è hurrà per i ragazzi di Sarnataro.

Il tabellino

Portici: Schaeper; Cirillo, Maranzino, Scala, Stallone, Manfrellotti (81′ Filogamo), Pisani (77′ Lauro), Castagna, Carotenuto, Riccio, Marino (87′ Onda). A disposizione: Zizzania, Guida, Granata, Parisi, Di Benedetto, Amato. Allenatore: Salvatore Sarnataro.

Trapani: Recchia; Buffa, Pagliarulo, Maltese, Galfano (73′ Pipitone); Olivera (61′ Lupo), Antezza (46′ De Felice), Santarpia; Vitale, Musso, Bonfiglio (46′ Russo). A disposizione: Di Maggio, Meti, Amorello, Barbara F., Solimeno. Allenatore: Ivan Moschella.

Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia

Marcatori: 32′ Marino (P)

Ammoniti: Scala (P), Olivera, Santarpia, De Felice (T)

Espulso: Pagliarulo (T)