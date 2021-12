Serie D/Girone I - Filogamo trascina il Portici: Sant'Agata annichilito al San Ciro

Una boccata d'ossigeno per mettere alle spalle un periodo decisamente negativo. Il Portici di mister Sarnataro affronta il Città di Sant'Agata allo Stadio San Ciro. E il risultato che matura al termine dei novanta minuti è un netto 3-0 per la compagine partenopea che schianta letteralmente i sicialiani. Gli ospiti, d'altra parte, vivono un momento complicato e la sconfitta odierna rappresenta il quarto stop consecutivo.

Parte forte la squadra azzurra che sfiora il vantaggio con una punizione del solito Elefante al 12', l'esito non è soddisfacente. Alla mezz'ora, il Portici passa in vantaggio: Filogamo, servito perfettamente da Romano, si fa trovare pronto e deposita il rete il pallone che sblocca il match e spezza la stabilità. All'intervallo è 1-0 per i padroni di casa. Al ritorno in campo, i locali mettono la freccia e infliggono una dura lezione ai biancazzurri. Al 65' il raddoppio si materializza con uno sfortunato autogol di Gallo. Otto giri di lancette più tardi, su una progressione di Castagna in area di rigore, Filogamo raccoglie il passaggio e in girata firma il tris. Doppietta personale per il numero 98, protagonista e trascinatore di giornata.

Il tabellino

Portici: Della Valle; Cirillo, Maranzino (87' Stallone), Russo, Calvanese; Marino, Romano, Castagna (87' De Luca), Scala; Elefante (90' Piccolo), Filogamo (80' Riccio). A disposizione: Piazza, Manfrellotti, Pisani, Grimaldi, Esposito. Allenatore: Sarnataro

Sant'Agata: Cannizzaro; Giuliano (46' Gallo), Brugaletta, Capone; Brugnano, Calafiore (54' Cicirello), Favo (54' Cipolla), Nemia (57' Pascali); Faella, Catalano; Alagna (71' Nuzzo). A disposizione: Fernandez, Sannia, Bongovanni, Siracusa. Allenatore: Giampà

Arbitro: Mazzoni di Prato

Assistenti: Mirarco-Di Meo

Marcatori: 29', 74' Filogamo, 64' aut. Gallo

Ammoniti: Giuliano (SA), Maranzino (P), Brugaletta (SA)

Espulsi: Faella (SA)