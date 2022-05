Serie D/Girone I - Il percorso del Portici si chiude con un successo dilagante: 6-1 alla Sancataldese

Una vittoria dilagante, seppur abbia una scarsa valenza in termini di obiettivi. Il Portici di Savio Sarnataro, però, non vuole mollare la presa e cerca il successo anche nell'ultima uscita stagionale. Allo Stadio San Ciro va in scena un monologo contro la Sancataldese, il risultato finale è di 6-1 per i padroni di casa. Locali che sbloccano il risultato già al 7' con un tiro-cross di Carotenuto che viene deviato in rete da Neri: vantaggio napoletano e ospiti costretti a rincorrere. Poco dopo la mezz'ora ci pensa il solito Manfrellotti a raddoppiare: l'attaccante sfrutta un passaggio di Romano per il 2-0 partenopeo. Prima dell'intervallo, Liga riapre la contesa. Ad avvio secondo tempo, il testa a testa resta in bilico. Al 67' un grande sinistro di Onda riporta a due le distanze nel punteggio. Poi si scatena Filogamo che, tra il 69' e il 74', va in gol per la doppietta personale. Nel finale c'è gioia anche per Romano che chiude i conti. Termina così la stagione del Portici che ha raggiunto l'obiettivo salvezza con diverse giornate d'anticipo.

Il tabellino

Portici: Zizzania; Russo (70' Riccio), Calvanese, Scala, Di Benedetto (51' Cirillo); Carotenuto, Maranzino (59' Onda), Marino (68' Stallone); Castagna, Manfrellotti (38' Filogamo), Romano. A disposizione: Scheaper, Guida, Piccolo, Pisani. Allenatore: Sarnataro

Sancataldese: Sansone, Fazio (46' Salvo), Di Marco (46' Vitolo), Neri (72' Lo Curto), Canino; Cess, Calabrese (79' Bucceri), Rotulo; Tuccio (57' Manno), Liga; Balistreri. A disposizione: La Cagnina, Trentacoste, Fuschi, Brunetto. Allenatore: Campanella

Arbitro: Verrocchi di Sulmona (Granata-Dattilo).

Marcatori: 7' aut. Neri, 32' Manfrellotti, 43' Liga, 67' Onda, 69' e 74' Filogamo, 90' Romano