Serie D/Girone I - Il Portici crolla al San Ciro: vittoria all'inglese per il Rende

Un passo falso che scotta, al San Ciro è dominio degli avversari. Il Rende strappa i tre punti al Portici, ormai privo di obiettivi stagionali, e conquista un bottino utile per la volata nella griglia playout. Sul territorio campano, la formazione di Savio Sarnataro non riesce a resistere all'urto dei biancorossi e crolla nella parte centrale della gara. Il testa a testa, infatti, non decolla all'avvio e nei primi minuti le reti restano inviolate: noia e poco spettacolo accompagnano le manovre delle due squadre. Soltanto nel recupero, Nardini trova il varco vincente per il vantaggio. Lo spartito non cambia e poco dopo l'ora di gioco arriva anche il raddoppio dei calabresi: ci pensa Palma ad aumentare il gap nel punteggio e mettere in ghiaccio il risultato. Non accade praticamente più nulla e al triplice fischio si materializza l'hurrà per il Rende. Batosta interna per il Portici che pensa alle ultime uscite stagionali e programma il futuro.

Il tabellino

Portici (4-3-3): Zizzania; Cirillo, Russo, Stallone, Riccio; Piccolo, Castagna, Carotenuto; Manfrellotti, Romano, Onda. A disposizione: Scheaper, Maranzino, Scala, Lauro, Granata, Amato, Marino, Russo, Guida, Parisi, Di Benedetto, Pisani, Filogamo. Allenatore: Sarnataro

Rende: Mittica, Corbo, Mazzotta, Nardini, Piscopo, Mirabelli, Riconosciuto, Palma, De Miranda, Trovato, Gullo. A disposizione: De Luca, Chiodo, Trotta, Osso, Ciardullo, Della Rocca, Urruty, Novello, Mosciaro. Allenatore: Franceschini

Arbitro: Giovanni Tricarico di Verona

Marcatori: 45'+5' Nardini (R), 67’ Palma (R)