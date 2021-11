Serie D/Girone I - Portici, così non va: al San Ciro passa anche il Paternò

È una crisi di risultati senza fine. Il Portici non vede la luce alla fine del tunnel e incappa in un altro ko in campionato. All'ottimo avvio in stagione è seguito un crollo verticale in classifica: la formazione di Sarnataro si è ritrovata a passare dal sogno playoff allo spettro dei playout. Terza sconfitta consecutiva, la sesta nella competizione, per la truppa partenopea che dovrà risollevarsi quanto prima dal momento negativo.

Al San Ciro si afferma di misura il Paternò. Padroni di casa pericolosi al 6' con Carrotta, la conclusione è salvata sulla linea di porta. Tocca poi a Romano, tre minuti dopo, con un tiro che trova la risposta di Latella. Il gruppo locale sfiora il vantaggio più volte: al 14' Stallone, servito da Castagna, spizza ma il portiere è attento. Al 43' Rizzo ammutolisce il fortino campano. Il calciatore ospite, con un tentativo ad incrociare su passaggio di Foderaro, buca Schaeper e sigla il vantaggio. Il Portici attacca nella ripresa, al 48' Elefante viene stoppato da Latella. A metà secondo tempo, Foderaro non raddoppia e Dama salva su Pisani sul ribaltamento di fronte. Al 72' la traversa si oppone a Carrotta, nel finale il portiere siciliano sventa la punizione di Elefante.

Il tabellino

Portici: Schaeper; Esposito (53′ Pisani), Riccio, Russo, Cirillo; Carrotta, Stallone (66′ Marino), Castagna (46′ Elefante), Scala; Romano, Manfrellotti. A disposizione: Piazza, Izzo, Elefante, Pisani, De Luca, Granata, Marino, Filogamo. Allenatore: Sarnataro

Paternò: Latella; Dama (79′ Puglisi), Scoppetta, Bontempo; Bisconti, Palermo, Basualdo, Rizzo, Fofana (63′ D’Anca); Foderaro, Zappalà (63′ Guarnera). A disposizione: Tripoli, Puglisi, Viaggio, Tonzuso, D’Anca, Guarnera, Pappalardo, Fazio, Camara. Allenatore: Torrisi

Arbitro: Bracaccini di Macerata

Marcatori: 43′ Rizzo (PAT)

Ammoniti: Dama, Fofana, Palermo, Rizzo