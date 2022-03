Portici, ufficializzato l'ingaggio di Onda: il comunicato del club

La sconfitta contro il Lamezia, i preparativi in vista dell'infrasettimanale contro la Cavese e le idee di rinforzare la rosa per il futuro. Il Portici di Savio Sarnataro, al lavoro per il rush finale della stagione, opera per rafforzare l'organico: negli ultimi minuti, il club del San Ciro ha ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Onda. Si tratta di un ritorno per i partenopei che si assicurano le prestazione di un profilo offensivo, reduce tuttavia da un periodo difficile a causa degli infortuni. Di seguito, la nota della società:

"La SSD Portici rende noto di aver raggiunto l’accordo per il ritorno del calciatore Giuseppe Onda. Già in forza al Portici dal 2017 al 2021, il fantasista ha poi subito una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano al campo. Ma le cose iniziate vanno sempre portate a termine ed è per questo che Onda è pronto a dare il proprio contributo per l'ultima parte di stagione. Indosserà la maglia numero 70. La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese".