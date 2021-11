Serie D/Girone I - Il Portici cade in casa, hurrà Lamezia di misura

Una vittoria di misura del Lamezia che passa al San Ciro di Portici e continua la scalata in classifica. La vittoria in Campania per la squadra di Lio vale il sorpasso in classifica sulla Cavese, il secondo posto e la terza vittoria consecutiva. Cade per la quarta volta nelle ultime cinque disputate la formazione di Sarnataro che scivola in graduatoria.

Il Portici sfiora il vantaggio al 28' con Elefante che, servito da Carrotta, colpisce il palo. Al 41' altra occasione per i padroni di casa con Manfrellotti, la conclusione termina di poco al lato. Gli ospiti passano nel finale di frazione con Haberkon bravo a sfruttare l'occasione e depositare in rete il pallone del successo. I campani provano a sfiorare il pareggio al 49' con Carrotta e al 77' con Elefante: entrambi i tentativi non ottengono l'effetto sperato. A otto dal termine tanta sfortuna per il numero dieci locale, all'88' Romano manda in tilt la retroguardia avversaria ma spreca tutto da mattonella interessante.

Il tabellino

Portici: Della Valle, Izzo, Maranzino, Russo, Scala, Carrotta, Stallone (68' Marino), Manfrellotti, Elefante, Romano, Calvanese (87' Filogamo). A disposizione: Schaeper, Cirillo, Silvestre, De Luca, Castagna, Esposito, Riccio. Allenatore: Sarnataro

Lamezia Terme: Lai; Tipaldi, Sirignano (55' Rechichi), Miceli, Miliziano (73' Corapi); Bezzon (57' Provazza), Salandria, Maimone; Bollino (60' Da Dalt), Haberkon, Umbaca (57' Bernardi). A disposizione: Gentile, Tringali, Verso, Maritato. Allenatore: Lio

Arbitro: Agostoni di Milano

Assistenti: Cossovich di Matera e Marra di Milano

Marcatori: 45’ Haberkon (L)