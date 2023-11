Portici ok nello scontro diretto con la Gioiese. Pari in trasferta per il Real Casalnuovo

Il Portici non sbaglia e, nello scontro diretto dello stadio San Ciro, si prende tre punti preziosi. La squadra di Andrea Ciaramella mette alle spalle le due sconfitte consecutive e supera tra le mura amiche l'esame Gioiese. Terzo successo in campionato per gli azzurri che si distanziano dai piani bassi della graduatoria, restando comunque nella parte calda. Ai partenopei basta una sola rete, siglata da Riccio al 64': il colpo di testa del numero 6 vale una prestigiosa vittoria interna. Per il Real Casalnuovo invece arriva soltanto un pareggio in trasferta. Un risultato che, tuttavia, alimenta le prestazioni della compagine di Raffaele Esposito nell'ultimo periodo. Contro la Sancataldese termina 0-0. Con una partita in più, i granata condividono la stessa posizione in classifica della LFA Reggio Calabria (19 punti, ndr). Entrambe le formazioni napoletane mettono nel mirino già la prossima uscita: il Portici sarà chiamato ad affrontare il Sant'Agata in esterna, il Real Casalnuovo accoglierà l'Igea Virtus in Campania.