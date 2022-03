Serie D/Girone I - Il derby va alla Gelbison: Gagliardi manda il Portici al tappeto

Arrestare il cammino della capolista? Impresa non riuscita al Portici di mister Savio Sarnataro. Allo Stadio San Ciro va in scena l'incontro con la Gelbison che si dimostra la squadra più in forma della competizione. Altri tre punti per i rossoblù di Gianluca Esposito che si affermano in trasferta con la rete di Gagliardi.

Confronto equilibrato all'avvio malgrado gli obiettivi differenti per le due squadre, reduci da stagioni completamente diverse. Il primo tentativo della partita è ad opera dei padroni di casa con una conclusione larga. Il gruppo ospite sembra contratto e tutt'altro che pericoloso dalle parti di Scheaper. Lo spartito della sfida è chiaro: nessuna delle due squadre intende concedere spazi all'avversario e, dunque, si gioca sulla stabilità. Al 31' palo clamoroso di Maranzino su calcio di punizione dal limite dell'area. Al 43' risponde Pipolo con un tiro che si spegne alto sopra la traversa. Non accade più nulla e all'intervallo matura lo 0-0.

Partenza migliore per la Gelbison ad inizio secondo tempo. Al 47' i rossoblù riescono a trovare il varco vincente, ma il direttore di gara annulla la marcatura di Khoris per posizione di offside. Poco dopo, Oggiano - dal versante destro - salta un avversario e serve Pipolo che manca la finalizzazione. Al 52' grande occasione per gli ospiti con Oggiano che pesca Khoris, il centravanti si fa trovare in fuorigioco. Entrambe le squadre provano a vincerla, anche il Portici si affaccia in avanti con Manfrellotti e compagni. Al 76' la prima punta di Sarnataro scarica un destro impreciso verso la porta di D'Agostino. Il match sembra indirizzato verso il pareggio, ma in extremis Gagliardi si gira col sinistro e infila Scheaper: gol che vale il successo in extremis.

Il tabellino

Portici (3-5-2): Scheaper; Russo, Riccio, Silvestre; Cirillo, Carotenuto, Maranzino, Marino (83' Stallone), Scala; Romano (75' Filogamo), Manfrellotti (87' Calvanese). A disposizione: Zizzania, Pisani, Guida, Castagna, Granata, Molisso. Allenatore: Savio Sarnataro

Gelbison (3-4-3): D’Agostino; Marchetti, Gonzalez, Barbetta; Fois (61' Onda), Uliano, Pipolo (65' Conti), Chinnici; Oggiano (51' Faella), Khoris (76' Ortolini), Sparaciello (57' Gagliardi). A disposizione: Petriccione, Cardore, D’Angelo, La Gamba. Allenatore: Gianluca Esposito

Arbitro: Fabrizio Raimondini di Palermo

Marcatori: 91' Gagliardi (G)

Ammoniti: Riccio, Calvanese (P), Gonzalez (G)