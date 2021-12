Serie D/Girone I - Portici, giornata indigesta al San Ciro: il Cittanova egemone sul suolo campano

Il successo contro il Sant'Agata ha soltanto tamponato un periodo di forte difficoltà. Lo stallo in casa Portici prosegue e la squadra partenopea, dopo il ko di Trapani, crolla ancora. Questa volta tra le mura amiche del San Ciro, col Cittanova che si afferma all'inglese al termine di una partita con poche emozioni. È in perenne crisi di risultati la compagine partenopea che incappa nell'ottava sconfitta in campionato e complica ulteriormente la situazione di classifica.

In Campania passa la formazione calabrese che conquista tre punti importanti. Giallorossi subito in vantaggio con un tiro-cross di Battimili al 7' che beffa il portiere avversario. I ragazzi di Sarnataro sfiorano il pareggio con una conclusione di Romano dal centro dell'area che trova la risposta di Genovese. Il primo tempo non regala ulteriori sussulti e si va a riposo sul punteggio di 0-1. L'unica vera occasione della ripresa per il Portici arriva al 62' con una botta imprecisa di Romano. Al 72′ De Marco si fa respingere da Schaeper, il raddoppio si concretizza al 74': Ielo batte un fallo laterale per Bonanno che da posizione defilata fa partire un missile che si insacca. Nel finale il Cittanova sfiora il tris con Meola all'81, decisivo Schaeper, e con Biondo da punizione all'85'. Il match si spegne con l'ultima azione di De Marco poco prima del 90'.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Cirillo, Maranzino (70′ Carotenuto), Russo, Scala, Stallone (79′ De Luca), Elefante (70′ Manfrellotti), Silvestre (57′ Pisani), Romano (77′ Castagna), Calvanese, Filogamo. In panchina: Piazza, Izzo, Sibilio, Riccio. Allenatore: Sarnataro.

Cittanova: Genovese, Petrucci, Corso, Formia (57′ Ficara); De Marco (89′ Bonanno I.), Biondo, Pane, Meola (87′ De Leonardis), Battimili (55′ Ielo); Bonanno T., Savasta (65′ Maggio). In panchina: Bruno, Cianci, Condomitti, Mudasiru. Allenatore: Di Gaetano.

Marcatori: 7′ Battimili, 74′ Bonanno (C).

Arbitro: Leotta (Cirillo, Tasciotti)

Ammoniti: De Luca, Russo, Cirillo (P); Formia, Battimili, Ielo (C)