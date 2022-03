Serie D/Girone I - Al San Ciro non si passa, il Portici condanna la Cavese: doppietta per Manfrellotti, in gol anche Carotenuto

Il ko di misura rimediato sul manto erboso del Lamezia, un periodo non semplice e una vittoria che manca dallo scorso 2 marzo. Il Portici di Savio Sarnataro, reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate, ospita la Cavese di Emanuele Troise al San Ciro. I partenopei sono chiamati ad archiviare il discorso salvezza per chiudere la stagione in maniera tranquilla e con uno sguardo al futuro. I metelliani approdano in trasferta con l'obiettivo di restare a contatto con la vetta del Girone I di Serie D: il sogno dei blufoncé è il sorpasso alla capolista Gelbison.

Partenza di marca biancoblù con Foggia che recupera una sfera e pesca Bacio Terracino: l'attaccante insacca alle spalle di Zizzania, ma l'arbitro invalida la giocata per posizione di offside. Al 6' Romizi serve Banegas che prova a scaldare i guantoni dell'estremo difensore: il guardiano di casa è attento nella deviazione in corner. La sfida del San Ciro è equilibrata, anche la pioggia rende le manovre offensive tutt'altro che insidiose. Al 21' però il Portici riesce a passare in vantaggio. Lancio di Castagna per Manfrellotti, il numero 9 si incunea tra le maglie avversarie e batte Anatrella con una zampata vincente. La Cavese risponde e al 29' pareggia con un calcio di punizione ben eseguito da Banegas. Al 37' Romizi tenta di emulare il compagno, ma il piazzato termina alto. Nel finale di frazione, i ragazzi di Sarnataro mettono ancora la freccia con Carotenuto che scarica un bolide dalla distanza verso lo specchio: la parabola sbatte sul montante e si insacca.

Ad avvio secondo tempo, Troise si gioca le carte Maffei e Carbonaro per Caserta e Bacio Terracino. La formazione locale prova a incrementare il vantaggio, mentre la compagine biancoblù va a caccia del secondo pareggio di giornata. Al 54' il Portici cala il tris con Manfrellotti che approfitta di un intervento sbagliato di Anatrella e sigla di testa la doppietta personale. La Cavese non ci sta e accorcia subito con Foggia che si guadagna un calcio di rigore ed è bravo a trasformare lo stesso per il 3-2. Al 67' un tiro-cross del subentrato Maffei spaventa la retroguardia locale, tuttavia il risultato non cambia. Gli ospiti si lanciano alla ricerca della rimonta, ma i padroni di casa gestiscono e non corrono particolari problemi. Al triplice fischio, il Portici infila un successo importante e frena la corsa della Cavese: al San Ciro è festa per la truppa di Sarnataro.

Il tabellino

Portici: Zizzania, Silvestre, Cirillo, Calvanese, Carotenuto, Russo, Scala, Castagna, Manfrellotti, Maranzino, Filogamo. A disposizione: Schaeper, Stallone, Pisani, Guida, Piccolo, Riccio, Lauro, Amato, Onda. Allenatore: Sarnataro

Cavese: Anatrella, Lomasto, Viscomi, Caserta (46' Maffei), Potenza, Romizi, Palma (68' Allegretti), Corigliano, Foggia, Banegas (68' Konè), Bacio Terracino (46' Carbonaro). A disposizione: Paduano, Somma, Altobello, D'Amore, Gabrieli, De Caro, Aliperta, Zielski, Maiorano. Allenatore: Troise

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo

Marcatori: 21' Manfrellotti (P), 29' Banegas (C), 43' Carotenuto (P), 54' Manfrellotti (P), 58' rig. Foggia (C)

Ammoniti: Silvestre, Zizzania, Castagna, Calvanese (P), Foggia, Corigliano, Palma (C)