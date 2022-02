Serie D/Girone I - Salta il match tra Portici e Castrovillari

Attesa rinviata per il Portici di mister Sarnataro. La compagine partenopea, reduce dalla sconfitta sul campo del Biancavilla, avrebbe dovuto riscattarsi nella sfida di domani contro il Castrovillari allo Stadio San Ciro. L'impegno casalingo, tuttavia, è stato rinviato al prossimo 2 marzo. A comunicarlo è stata la società con una nota apparsa sui canali di riferimento: "Il Dipartimento Interregionale comunica che a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Portici, preso atto della documentazione allegata, tenuto conto del Protocollo Sanitario predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle Autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Portici-Castrovillari in programma il 13 febbraio 2022 e valida per la 23a giornata del Campionato di Serie D – Girone I, è rinviata a mercoledì 2 marzo 2022".