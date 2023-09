Portici sconfitto e sfortunato, il Canicattì sbanca il San Ciro. Avvio da dimenticare per il club della Casa Reale

Avvio stagionale da dimenticare per il Portici della Casa Reale. Dopo la sconfitta ai rigori in Coppa contro il Manfredonia e lo stop all’esordio in campionato sul campo del Real Casalnuovo, la squadra di Teore Grimaldi scivola - con sfortuna - anche con il Canicattì al San Ciro. La formazione di Orazio Pidatella si aggiudica l’anticipo della seconda giornata del Girone I.

La prima occasione della partita è per gli ospiti e porta la firma di D’Onofrio. Al 13’, su un traversone di Gambicchia, il numero 9 impatta di testa, ma la sfera termina di poco a lato. Soltanto al 20’ si registra la reazione dei padroni di casa con una conclusione in scivolata di Scaffidi: la traversa nega la gioia all’attaccante. Alla mezz’ora ci riprovano i campani con il classe 2001 su un cross dalla sinistra, il tentativo questa volta è impreciso. Al 33’ ghiotta chance per i biancorossi. Contropiede a destra guidato da Gambicchia, la pennellata al centro viene respinta fuori dall’area. La sfera arriva dalle parti di Tempesta che calcia di controbalzo, Costanzo è provvidenziale sulla linea. La frazione iniziale non regala ulteriori sussulti e all’intervallo resiste il pareggio.

In avvio di ripresa meglio il Portici che spaventa il Canicattì con una punizione. Scaffidi si presenta sul punto di battuta e cerca direttamente lo specchio, anche questa volta il legno alto dice di no. Sfortuna per gli uomini di Grimaldi, frenati per la seconda volta dai supporti della porta. Al 61’ i ragazzi di Pidatella sbloccano la sfida. Possesso recuperato da D’Onofrio che innesca Sidibe, il centrocampista serve Bonilla che batte De Luca e porta in vantaggio i suoi. Squerzanti e compagni non riescono a replicare, al 77’ gli ospiti raddoppiano con un colpo di testa vincente di Raimondi sugli sviluppi di palla inattiva. Allo scadere il Canicattì va anche vicino alla terza rete con Salvia in contropiede, De Luca rende meno pesante il passivo. Al triplice fischio si concretizza la seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Portici, la terza considerata la gara inaugurale in Coppa Italia.