Serie D/Girone I - Disfatta interna per il Portici: l'Acireale passa di misura nel segno di Russo

Una domenica da dimenticare per il Portici, un passo falso che ferma la striscia di tre risultato utili consecutivi per la compagine partenopea. Allo Stadio San Ciro si impone l'Acireale che passa al termine di novanta minuti molto tirati ed equilibrati. Gli uomini di Savio Sarnataro provano a restare aggrappati alla partita, ma la spallata di Russo nel primo tempo decide la sfida.

Partita equilibrata sul rettangolo verde campano, le due squadre si studiano nelle battute iniziali. Il Portici prova a rendersi insidioso, ma a sbloccare il match è la formazione ospite. Ci pensa Francesco Russo a trovare il varco vincente per superare Zizzania e portare i suoi in vantaggio. La reazione dei padroni di casa non preoccupa la brigata di De Pace e compagni, all'intervallo persiste il minimo vantaggio per i ragazzi di Fabio De Sanzo. Nella ripresa, la partita resta stabile seppur il gol di scarto dell'Acireale. I locali cercano di alzare il baricentro e colpire, ma Manfrellotti e soci non riescono a riequilibrare il punteggio e capovolgere l'inerzia del match. Nella seconda parte della gara, gli azzurri restano in dieci per l'espulsione di Russo. Non succede più nulla, al triplice fischio è 0-1 per i siciliani.

Il tabellino

Portici: Zizzania, Russo, Silvestre, Cirillo, Calvanese, Maranzino, Carotenuto, Marino, Manfrellotti, Romano, Onda. A disposizione: Schaeper, Guida, Riccio, Stallone, Scala, Castagna, Amato, Lauro, Pisani. Allenatore: Sarnataro

Acireale: D’Alterio; Cannino, De Pace, Cadili; Tumminelli, Savanarola, Lodi, Correnti, Todisco; Russo, Ricciardo. A disposizione: Governo, Mollica, Cottone, Brumat, Viglianisi, Joao Pedro, Le Mura, Tounkara. Allenatore: De Sanzo

Arbitro: Cappai di Cagliari

Marcatori: 19' Russo (A)

Espulso: 75' Russo (P)