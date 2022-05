Serie D/Girone I - Portici, ancora una sconfitta: la Polisportiva Santa Maria vince 4-2 in casa

Anticipo della trentasettesima giornata del Girone I di Serie D, allo Stadio Carrano si gioca Polisportiva Santa Maria-Portici. Derby campano tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. I partenopei, però, arrivano al match con l'intenzione di dare una sterzata al momento negativo. Obiettivo non riuscito per i ragazzi di Savio Sarnataro che incassano la terza sconfitta consecutiva.

La cronaca si apre con un tiro di Cunzi che trova subito la risposta di Schaeper. La compagine ospite è insidiosa al 9' con un tiro di Manfrellotti che si stampa sul palo. Sessanta secondi dopo Calvanese, con una girata di testa, costringe Stagkos agli straordinari. I giallorossi si fanno rivedere con Maggio, diagonale debole. È ancora Maggio, tre minuti dopo la mezz’ora, a mettersi in mostra con un diagonale che non esce di molto. Nel finale di frazione, Manfrellotti approfitta di una disattenzione difensiva e sblocca il match. Nella ripresa, subito tre occasioni per Maggio che non riesce a segnare. Il pari è nell'aria e arriva al 51' col piatto preciso di Gabionetta. Passano pochi minuti e il Santa Maria raddoppia con Maggio, servito sul filo del fuorigioco da Todisco. Al 67' ancora gloria per Gabionetta che supera, quasi in fotocopia, il portiere ospite. Filogamo e Manfrellotti provano a riaprire la gara, mentre Cunzi con una magia al 77' trova la traversa a negargli la gioia del gol. All'87' il Portici accorcia con Manfrellotti, sul ribaltamento di fronte Tandara fa 4-2.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Stagkos; Todisco (85' Gargiulo), Campanella, Coulibaly, Konios (78' Sare); Maio, Simonetti (90' Pellegrino), Ventura (78' Morlando); Gabionetta (72' Tandara), Maggio, Cunzi. A disposizione: Grieco, Romanelli, Romano V., Katsioilas. Allenatore: Nicoletti

Portici (5-3-2): Schaeper; Marino (57' Filogamo), Riccio (55' Romano G.), Russo, Calvanese, Cirillo; Lauro (89' Misiano), Stallone, Parisi (81' Guida); Onda (78' Pisani), Manfrellotti. A disposizione: Zizzania, Piccolo, Di Benedetto, Maione. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi

Marcatori: 45' e 87' Manfrellotti (P), 51' e 67' Gabionetta (SM), 54' Maggio (SM), 89' Tandara (SM)