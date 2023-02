Serie D/Girone I - La Mariglianese torna a vincere: 2-0 alla Vibonese, si riaccende la speranza salvezza

Terza vittoria nelle ultime cinque, la Mariglianese ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive. La squadra di mister Sena, ultima in classifica, accorcia la distanza sulla zona playout: sono sette i punti di differenza dal Real Aversa al termine della ventiduesima giornata del Girone I di Serie D. La squadra campana supera la Vibonese, in lotta per la parte alta della classifica, allo Stadio Santa Maria delle Grazie. Un successo quasi inatteso alla vigilia per i biancazzurri che regolano la pratica nel primo tempo. Dopo una mezz’ora equilibrata, con tentativi da una parte e dall’altra, i padroni di casa sbloccano la sfida. Ci pensa Cacciottolo a regalare il vantaggio alla Mariglianese con un guizzo vincente. La Vibonese va in tilt, la difesa non regge e sei minuti dopo arriva il raddoppio locale: la firma al 39’ è di Fiorillo che indirizza la sfida. Nel secondo tempo, gli ospiti non riescono a riaprire e per i ragazzi di Sena è normale amministrazione: 2-0 al triplice fischio e tre punti vitali per la corsa salvezza dei napoletani.

Il tabellino

Mariglianese: Cappa, Esposito, Piscopo, Massaro, Tadeo, Oliva, Petruccelli, Monteleone, Cacciottolo, Bacio, Fiorillo. A disposizione: Lesta, Saporito, Ciaravolo, Maydana, Ferraro, Dinacci, Schena, Corbisiero, Allenatore: Sena

Vibonese: Rendic, Lia, Bonnin, Tazza, Trajkovski; Hernaiz, Anzelmo, Sparandeo,Politi, Samake, Scafetta. A disposizione: Mengoni, Caicedo, Amabile, Nallo, Cintura, Albisetti, Ruggiero, Palazzo, La Torre. Allenatore: Modica.

Arbitro: Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta

Marcatori: 33’ Cacciottolo (M), 39’ Fiorillo (M)