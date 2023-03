Serie D/Girone I - Pirotecnico pari tra Mariglianese e Sant'Agata: 3-3 al Santa Maria delle Grazie

La Mariglianese torna a far punti. Dopo due sconfitte consecutive, il fanalino di coda del Girone I di Serie D ferma il Sant’Agata, terzo in classifica, allo Stadio Santa Maria delle Grazie. Il match di campionato, valido per il ventisettesimo turno, si chiude con un pirotecnico 3-3. Padroni di casa che approcciano alla grande con la partita, l’atteggiamento è quello giusto ed è Cacciottolo a sbloccare all’avvio: il calciatore di casa trafigge Curtosi di testa. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano di incassare la seconda marcatura dello stesso Cacciottolo. Al 12’ Casella salva tutto sulla linea di porta, negando la goia a Piscopo. Passa un minuto e i campani restano in dieci per l’espulsione di Bacio Terracino. Si alza l’intensità del Sant’Agata che al 22’ trova il primo pareggio con Vitale, abile a controllare il pallone e a superare l’estremo difensore locale. Al 26’ napoletani vicini al vantaggio con Monteleone, sul versante opposto è Cicirello ad impegnare Cappa. Al 44’ Corbisiero sfrutta un’uscita errata degli avversari e beffa il portiere. In pieno recupero Barbara viene toccato in area e l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto Bonfiglio non sbaglia. Meglio il Sant’Agata, anche complice la superiorità numerica, ad avvio ripresa. Al 66’ Cicirello non lascia scampo a Cappa con una conclusione precisa. Soltanto allo scadere arriva il 3-3 definitivo con Ferraro che si avventa su una respinta corta e deposita nel sacco. La Mariglianese conquista un buon punto ma resta a meno nove dalla zona playout quando mancano sette partite al termine del campionato. L’impresa salvezza diventa sempre più complicata, ma sarà importante crederci fino alla fine e a partire già dalla prossima: in programma ci sarà la sfida in trasferta contro la Cittanovese penultima.

Il tabellino

Mariglianese: Cappa, Massaro, Esposito, Reymond (51’ Garritano), Piscopo, Monteleone, Corbisiero (57’ Fiorillo), Oliva, Cacciottolo (70’ Ferraro), Bacio Terracino, Maydana (72’ Ferraro). A disposizione: Lesta, Autiero, Ciaravolo, Iammarino, Schena, Barisone. Allenatore: Polverino

Sant’Agata: Curtosi, Casella, Demoleon, Napoli, Barbara (57’ Romano), Calafiore, Scolaro, Squillace, Vitale, Bonfiglio, Cicirello (70’ Brunetti). A dispodixionr: Dima, Balesini, Duli, Brunetti, Raspaolo, Iania, Maesano, Catalano. Allenatore: Vanzetto

Arbitro: Scarpati di Formia

Marcatori: 1’ Cacciottolo (M), 22’ Vitale (SA), 44’ Corbisiero (M), 47’ pt rig. Bonfiglio (SA), 66’ Cicirello (SA), 90’ Ferraro (M)

Ammoniti: Scolaro, Cacciottolo, Curtosi

Espulsi: Bacio Terracino