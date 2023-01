Serie D/Girone I - Il San Luca spazza via la Mariglianese: poker degli ospiti al Santa Maria delle Grazie tra le polemiche

Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive della Mariglianese che crolla nel confronto casalingo valido per la ventesima giornata del Girone I di Serie D. Allo Stadio Santa Maria delle Grazie passa il San Luca che rifila quattro reti alla squadra napoletana. Domenica da dimenticare per gli uomini di Pasquale Sena che vanno sotto nel punteggio con la rete, a metà frazione, di Ale Agustin che segna di testa sugli sviluppi di un angolo e sblocca il match sul suolo campano. Il raddoppio non si fa attendere e porta la firma di Reinero, protagonista anche del tris e della doppietta personale poco prima dell’intervallo. Da segnalare il rosso a Petruccelli che lascia i suoi in dieci per larghi tratti dell’incontro. Nel secondo tempo, la Mariglianese reagisce e cerca di rientrare in partita: Schena accorcia, poi l’incredibile rete fantasma non convalidata a Corbisiero. Non mancano le proteste per la formazione locale, ma la terna conferma la decisione. Leveque, tra i protagonisti di giornata per la truppa giallorossa, realizza il poker e chiude la disputa al Santa Maria delle Grazie. Sconfitta da mandare subito nel dimenticatoio, i biancazzurri dovranno riscattarsi subito: il prossimo test sarà in trasferta sul campo del Licata, attualmente al sesto posto in classifica e reduce dal pesante ko contro il Catania.