Serie D/Girone I - Prima casalinga da dimenticare per la Mariglianese: il Ragusa si impone al Santa Maria delle Grazie

Seconda giornata del Girone I di Serie D. Dopo il buon pareggio sul campo del Trapani, la Mariglianese di Stefano Senigagliesi affronta la prima in campionato allo Stadio Santa Maria delle Grazie. La formazione biancazzurra arriva al match con la volontà di dare continuità alla prestazione sul suolo siciliano. In Campania approda il Ragusa, squadra reduce dalla sconfitta interna contro il Catania.

Alla prova di carattere di Trapani, però, segue una performance tutt'altro che solida tra le mura amiche per i Leoni. La compagine napoletana, infatti, prova a creare pericoli alla brigata di Randis e compagni, ma le giocate non mettono mai in difficoltà Lumia. Da segnalare un gol annullato per fuorigioco, ma la Mariglianese cade sotto i colpi del Ragusa nel finale di primo tempo. Ci pensa Cess a sbloccare il risultato al 37': il numero 15 approfitta di una respinta di Lesta su Randis e deposita nello specchio per il vantaggio ospite.

I campani accusano la rete incassata e vanno in tilt, gli azzurri approfittano della situazione complicata degli avversari e siglano il raddoppio nel recupero del primo tempo. Una giocata di Floro spiana la strada a Meola che entra in area di rigore, si presenta davanti a Lesta e firma lo 0-2. I biancazzurri provano ad affidarsi ai lanci lunghi e alle idee per attivare il reparto offensivo, ma Mendigutxia e soci non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Lumia. Nel secondo tempo il risultato non cambia e al triplice fischio si materializza il primo stop per la truppa di Senigagliesi.

Mariglianese che, dunque, dovrà resettare e lavorare per un rapido riscatto: il prossimo appuntamento sarà sull'ostico manto del San Luca.