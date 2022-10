Serie D/Girone I - Prosegue la crisi per la Mariglianese: tris del Paternò al Santa Maria delle Grazie

Altra giornata nera per la Mariglianese allo Stadio Santa Maria delle Grazie. Nella sfida valida per la nona giornata del Girone I di Serie D, anche il Paternò recita la voce grossa contro i biancazzurri. Prosegue il periodo di crisi della squadra napoletana, sempre ultima in graduatoria e con zero vittorie all'attivo. Eppure, l'approccio alla gara è buono per la squadra campana, ma gli ospiti sbloccano al 4' con Fernandez abile a battere Paduano con una conclusione vincente. Maydana e compagni provano a scuotersi con due conclusioni, ma l'imprecisione e l'attenzione della retroguardia non permettono di agganciare il pareggio. Al 24' Aquino trova il raddoppio su una lettura non perfetta dei padroni di casa. Nella ripresa, la Mariglianese si affida alle iniziative di Maydana con due tentativi. Poi sono Saverino e Guarnera a sfiorare la terza rete per il Paternò. Il gol è nell'aria e arriva al 60' con Fernandez che sfrutta l'assist di Saverino. Soltano poco prima del recupero, e precisamente all'88', Maydana accorcia e rende meno pesante la sesta sconfitta nella competizione.

Il tabellino

Mariglianese: Paduano; U. Esposito, Tosolini, Monteleone, Ciaravolo (55' Landini); Massaro, Palumbo, Petruccelli, Maydana; Reymond (46' Di Dato), Costa (66' V. Esposito). A disposizione: Lesta, Giordano, Tiberio, Aruta, Ferraro, Rimoli. Allenatore: Senigagliesi

Paternò (3-5-2): Cappa; Amorello (68' Popolo), Manes, Guarnera; Cervillera (81' Asero), Moran, Saverino (88' Consiglio), Pappalardo (76' Bamba), Raucci; Aquino (60' Timmoneri), Fernandez. A disposizione: Coriolano, Musso, Zappalà, Indaco. Allenatore: Pagana

Arbitro: Pica di Roma 1

Marcatori: 4' Fernandez, 24' Aquino, 60' Fernandez, 88' rig. Maydana

Ammoniti: Palumbo, Amorello, Fernandez