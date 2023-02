Serie D/Girone I - La Mariglianese stecca al Santa Maria delle Grazie: il Locri vince con tre reti

Prosegue l’intermittenza di risultati per la Mariglianese, sempre in ultima posizione nel Girone I di Serie D. La domenica della squadra di Pasquale Sena è amara, allo Stadio Santa Maria delle Grazie arriva una sconfitta nella sfida contro il Locri. La seconda della classe si afferma sul suolo napoletano con una prova di forza: sedicesima sconfitta in campionato per i biancazzurri che restano a meno sei lunghezze dalla zona playout. La venticinquesima giornata, dunque, è stata negativa per la brigata campana che va sotto già nel primo tempo: la partita infatti è sbloccata da Carella, il numero nove regala il vantaggio ai suoi alla mezz’ora. Nonostante il parziale sfavorevole, i padroni di casa restano aggrappati alla partita, ma gli ospiti riescono a tenere la porta inviolata. Il radoppio si concretizza all’89’ con Furina. Poi, nelle battute finali della partita e in pieno recupero, Ficara cala il tris. La Mariglianese sarà chiamata al riscatto sul campo del Paternò nel prossimo turno: si tratta di uno scontro diretto perché gli avversari sono penultimi in classifica e attualmente a +4 sui biancazzurri.