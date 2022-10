Serie D/Girone I - Per la Mariglianese ancora un pari: 0-0 col Licata al Santa Maria delle Grazie

Turno infrasettimanale per il Girone I di Serie D, il Santa Maria delle Grazie ospita il confronto tra la Mariglianese e il Licata. La formazione di Stefano Senigagliesi, a secco di vittorie in campionato, raccoglie il terzo pareggio nelle prime quattro gare disputate. Il verdetto sul suolo napoletano è lo 0-0.

Il primo tentativo è per i padroni di casa. Discesa di Costa sulla sinistra e passaggio al centro per Di Dato che carica il destro, ma la sfera termina sul fondo. Ancora biancazzurri in avanti con una conclusione col mancino ad incrociare di Di Dato, Valenti è provvidenziale nella circostanza. Sul capovolgimento di fronte, Rotulo ci prova al volo e impegna seriamente Lesta. Gialloblù nuovamente pericolosi con Ouattara che riceve da Pino e calcia dall'interno dell'area: sfera abbondantemente sul fondo. Nel finale di frazione, Di Dato accende la luce con un tiro rimpallato dalla difesa.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Minacori su assist al bacio di Pino, la girata con l'incornata è imprecisa. Poi ci prova Frisenna dalla distanza, Lesta deve parare in due tempi per evitare il ritorno degli attaccanti avversari. Maydana si fa vedere con una botta dal limite, il marcatore respinge in qualche modo e si fanno vibranti le proteste per un possibile calcio di rigore: l'arbitro lascia proseguire. Licata insidioso con un sinistro di Minacori arginato dalla retroguardia partenopea e con una giocata di Baldeh che si divora il vantaggio da mattonella interessante. Nel finale, Costa chiama in causa Valenti, autore di una parata super. Termina 0-0 il match del Santa Maria delle Grazie.

Il tabellino

Mariglianese: Lesta, Giordano, Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli, Monteleone, Massaro, Palumbo, Di Dato, Maydana, Costa. A disposizione: Angeletti, Esposito U., Esposito V., Ferraro, Fiorillo, Landini, Mariano, Mosca, Tiberio. Allenatore: Senigagliesi

Licata: Valenti, Vitolo, Puccio, Marcellino, Calaiò, Orlando, Pino, Frisenna, Ouattara, Rotulo, Minacori. A disposizione: Sienko, Cannia, Cappello, Rubino, Cristiano, Ficarra, Izco, Mudasiru, Baldeh. Allenatore: Romano

Arbitro: Marco Zini di Udine