Serie D/Girone I - La Mariglianese è in un tunnel senza uscita: il Lamezia Terme sbanca il Santa Maria delle Grazie

Recupero della tredicesima giornata del Girone I di Serie D, la Mariglianese attende il Lamezia Terme allo Stadio Santa Maria delle Grazie. Comunicate le nuove cariche nel club, la squadra biancazzurra deve conquistare punti per risalire la china e risollevare le sorti di una classifica preoccupante. E anche la partenza casalinga è impietosa per i padroni di casa che subiscono l’offensiva degli ospiti. Al 3’ ci prova Terranova con un tiro centrale e debole, passa qualche secondo e Fangwa sblocca il risultato. Al 5’ Borgia spedisce alto dalla distanza, poi una timida reazione dei locali con una conclusione di Di Dato neutralizzato da Mataloni. Al 23’ cross insidioso di De Luca, al 25’ Maimone calcia da fuori ma Cappa para. Dopo la mezz’ora, tentativi in successione di Emmanouil e Terranova: l’estremo difensore di mister Mollo c’è. Al 45’ è Borgia a sfiorare il raddoppio con una botta da fuori che si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa ravvicinato di Terranova e respinto da Cappa. Ad avvio ripresa, De Luca e Alma si mettono in risalto con due iniziative che si spengono sul fondo. Risponde Di Dato con una punizione alta sulla traversa. Al 60’ Cappa deve compiere gli straordinari su Terranova, poi al 67’ è di nuovo Di Dato a calciare di poco fuori. Al 75’ il palo nega la gioia ad Alma, al 89’ arriva il raddoppio del Lamezia Terme con un destro ad incrociare di Terranova. Altro ko per la Mariglianese che crolla sotto i colpi degli avversari.

Il tabellino

Mariglianese (4-3-3): Cappa; Giordano B., Monteoleone, Tosolini, Ciaravolo; Giordano T., Petruccelli (91’ Tiberio), Massaro; Rimoli (72’ Ferraro), Fiorillo (79’ Landini), Di Dato. Allenatore: Felice Mollo

Lamezia Terme (4-3-3): Mataloni; Miliziano, Silvestri, Cadili, De Luca; Maimone, Borgia (63’ Maltese - 92’ Morana), Emmanouil; Alma (76’ Cunzi), Fangwa (63’ Crisafi), Terranova. Allenatore: Raffaele Novelli

Arbitro: Gianluca Martino di Firenze

Ammoniti: Miliziano (LT), Rimoli (M), Di Dato (M), Maimone (LT)

Marcatori: 4’ Fangwa (LT), 89’ Terranova (LT)