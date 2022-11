Serie D/Girone I - Ancora un tonfo per la Mariglianese: Cittanovese ok al Santa Maria delle Grazie

Il cambio di panchina non aiuta la Mariglianese che esce sconfitta dall'ennesima partita in campionato. Prosegue il momento delicato per la squadra ereditata da Felice Mollo che non riesce ad imporsi nel confronto casalingo con la Cittanovese e resta all'ultimo posto in graduatoria. Gli ospiti staccano proprio i biancazzurri nei piani bassi e conquistano tre punti pesanti in ottica salvezza.

Avvio importante per la formazione calabrese che si rende pericolosa con due tentativi: ci prova Giannulla prima, segue Crucitti poi. La formazione di casa si attiva con la solita intraprendenza di Maydana che si mette in evidenza con una punizione pericolosa, intercettata dall'estremo difensore e dall'incrocio. Al 20' ci riprova Maydana, ma questa volta il calcio piazzato non ha effetti positivi. Accade poco altro nel corso della frazione iniziale, l'equilibrio regna sovrano allo Stadio Comunale Santa Maria delle Grazie. Nel secondo tempo, la Cittanovese preme sull'acceleratore e va vicino al bersaglio in due circostanze con uno scatenato Crucitti. Al 55' Mendigutxia ha una buona chance di testa: la mira, però, risulta sbagliata. Al 78' Crucitti riceve la sfera da Svarups e lascia partire una conclusione chirurgica che fulmina Lesta. La Mariglianese cerca il pareggio, ma il tentativo di Panvini è neutralizzata da Bruno. Si chiude così la partita sul suolo napoletano, ottava sconfitta in undici apparizioni in campionato per la Mariglianese che resta a tre lunghezze: la Cittanovese sale a quota otto e si distanzia dall'ultima posizione.